Москва21 апр Вести.Президент США Дональд Трамп поручил американской компании Palantir собрать глобальную цифровую базу данных на всех граждан. Такой шаг эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов назвал окном в американский националистический технофашизм. Об этом он заявил в комментарии для ИС "Вести".

Компания Palantir проповедует слияние искусственного интеллекта, военно-промышленного комплекса, полицейского аппарата с инструментами контроля, отметил Наумов.

Все будет просчитано, все будет измерено, каждый будет, значит, по струночке выстроен, и на каждого будет досье, … будет камера с распознаванием лиц, с социальным рейтингом, и никто из этого, что называется, не уйдет. Никто из-под этого огромного колпака не выскочит. … И вот это окно в американский националистический технофашизм очень хорошо нам показывает, какой мир, собственно, строят американцы рассказал эксперт

Ранее компания Palantir выпустила манифест, который включает 22 пункта. В частности, в нем сообщается, что теперь технологии имеют прямую связь с государством и военной силой, а вся инженерная и капиталистическая мощь США должна работать на благо страны, а не мира.