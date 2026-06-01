Манифест Palantir показал, что США по-прежнему вовлечены в войну на Украине Эксперт: Palantir показал, что США по-прежнему вовлечены в войну на Украине

Москва1 июн Вести.Манифест американской компании Palantir, разрабатывающей программное обеспечение для спецслужб, показал, что США по-прежнему вовлечены в войну на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, США никогда не скрывали, что предоставляют различные данные целеуказаний для ударов, в том числе и для ударов вглубь России. Только теперь, помимо человеческого анализа и спутниковых снимков, применяются нейросетевые модели, отмечает эксперт.

Это, опять же, показывает, что США, несмотря на риторику, по-прежнему вовлечены в войну на Украине. И пока не видно предпосылок для того, чтобы они как-то от нее совсем отстранились, хотя, безусловно, они сократили объем своих вложений в эту войну, переложив бремя расходов основное на Европу. Но, тем не менее, это не мешает им обкатывать новые какие-то технологии, это не мешает им получать какую-то информацию, которая будет использована в том числе в ходе реформы вооруженных сил, которая будет идти в ближайшие годы. Так что в этом плане США действуют сообразно своей политике, которую они поддерживают уже достаточно давно сказал Рожин

Также он добавил, что элементы системы Palantir могут находиться на Украине на защищенных объектах, до которых очень тяжело добить. По его словам, Palantir тесно интегрирована со Starlink.

И это лишний раз поднимает вопрос, что когда у нас там разговаривают про мирный космос, практически США развернули на орбите мощную спутниковую группировку, в том числе и над нашей страной, которая используется в том числе и для нанесения ударов по нашей стране … Это, безусловно, дает американцам серьезное преимущество в разведке и позволяет более эффективно использовать в том числе машинные системы обучения и анализа отметил эксперт

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что США хотят взять под себя энергетические ресурсы и начать доминировать в области искусственного интеллекта (ИИ).