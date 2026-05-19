Кинорежиссер Шахназаров: в США слишком привыкли к политике обмана Кинорежиссер Шахнахаров: вся история Америки построена на обмане

Москва19 мая Вести.Американские элиты слишком привыкли достигать политических целей с помощью обмана и коварства. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

Он отметил, что об этом отрыто пишут сами американцы.

Вся история Америки говорит об обмане, и они об этом пишут, даже лучшие президенты. Она вся стоит на обмане. Там нет другого. Там не было вообще ничего другого заявил Шахнахаров

Он обратил внимание на то, что, пока президент США Дональд Трамп говорит о возможностях урегулирования украинского конфликта, американская компания Palantir выстраивает отношения с Киевом, а европейцы наращивают производство беспилотников для ВСУ.

Мы должны реально смотреть на вещи именно для того, чтобы обеспечить себе успех... В то, что Трамп не в курсе [происходящего], я не верю, извините. Трамп - матерый волк предупредил Шахназаров

Ранее сооснователь и директор компании Palantir Алекс Карп посетил Украину и обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским дальнейшее развитие сотрудничество с американским оборонным сектором. Компания Palantir - американский ИИ-разработчик и ключевой подрядчик Пентагона.