Москва15 апр Вести.Североатлантический альянс – инструмент политической оккупации Европы, осуществляемой из США. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, Европа в настоящее время пытается от этой оккупации освободиться, используя идею войны против России.

Главная сила НАТО в том, что это был инструмент политической оккупации Европы. И осуществлялся он непосредственно из Вашингтона. Вот сейчас Европа начинает выскакивать из-под этой политической оккупации. И мы увидим еще европейского зверя, который сейчас в поисках той, как раз-таки идеологической составляющей, которая позволит европейским элитам получить вот эту силу. А мы все мыслим, что Европа загибается, что она не замерзнет этой зимой, замерзнет следующей... Европа выходит из системного кризиса, выходит через идею войны против России объяснил он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что не ожидает краха НАТО на фоне недовольства Вашингтона союзниками. По его мнению, европейская составляющая североатлантического альянса будет только усиливаться.