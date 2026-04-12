Москва12 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что не ожидает краха Североатлантического альянса на фоне недовольства Вашингтона союзниками. Песков отметил, что европейская составляющая НАТО будет только усиливаться.

Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что, так или иначе, европейская составляющая будет расти сказал он

По словам Пескова, Кремль видит испуг у стран Европы от последних действий Вашингтона и уже предпринятые ими шаги, в том числе решение об общей политике обороны и безопасности Евросоюза.

Вот эта вот основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс подчеркнул пресс-секретарь российского президента

Песков также указал, что впереди очевидны очень сложные процессы, которые так или иначе повлияют на систему сдержек и противовесов в Европе и будут представлять жизненные интересы для России.