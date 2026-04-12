Песков: недооценивать силу НАТО было бы опрометчиво со стороны РФ

Москва12 апр Вести.Недооценивать силу НАТО было бы опрометчиво и недальновидно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос Зарубина о том, может ли Россия стать свидетелем краха НАТО, учитывая происходящие вокруг альянса события.