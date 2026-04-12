Москва12 апрВести.Недооценивать силу НАТО было бы опрометчиво и недальновидно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Так пресс-секретарь ответил на вопрос Зарубина о том, может ли Россия стать свидетелем краха НАТО, учитывая происходящие вокруг альянса события.
Ну, не стоит недооценивать, наверное, силу все-таки этого альянса. Это было бы опрометчиво и недальновидно. Альянс очень сильный. То, что меняющиеся реалии современного мира заставят альянс трансформироваться, – это очевиднозаявил Песков