Москва26 апр Вести.Архитектура европейской безопасности немыслима без участия в ней России и учета ее интересов, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никакая архитектура европейской безопасности немыслима и без учетов интересов России, и без участия в ней России. Здесь только можно надеяться, что вот эта плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным политикам. Но пока, конечно, удручающая совершенно картина заявил он

Ранее представитель Кремля заявил, что РФ является неотъемлемой частью Европы, и поэтому не может представлять для нее угрозу.