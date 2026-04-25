Москва25 апр Вести.Усиление европейских инвестиций в собственную оборону в конечном итоге способствует росту общего оборонного потенциала НАТО. Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович.

По его словам, европейские страны все активнее берут на себя бремя обеспечения безопасности, действуя более автономно. При этом США, критикующие НАТО, пока не сокращают свое участие в альянсе.

Сигналы, стимулирующие Европу больше вкладываться в собственную оборону, в итоге увеличивают общий потенциал НАТО. То есть европейцы больше отвечают за безопасность своего континента без американцев, но американцы никуда при этом не уходят отметил Стефанович

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что курс стран Западной Европы на наращивание военного потенциала контрпродуктивен и не способствует развитию диалога.