Москва27 маяВести.Российское посольство в США заявило, что руководство европейских стран и НАТО стремятся втянуть Соединение Штаты в схемы нанесения "стратегического поражения" России. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале дипмиссии.
Берлин, Париж и Лондон вместе с задиристыми безумцами в Прибалтике стремятся затянуть войну с Россиейсказано в сообщении
По мнению посольства, лидеры европейских стран делают это, требуя от Киева продолжать отправку людей на фронт и закрывая глаза на нарушения прав человека, уничтожение русского населения и другое.
В материале также сказано, что лидеры Евросоюза, Британии и НАТО враждебно настроены к курсу администрации США "сделать Америку снова великой". По мнению посольства, Евросоюз, Великобритания и Североатлантический альянс пытаются втянуть Вашингтон "в свои схемы, обреченные на провал, нанесения России "стратегического поражения"", и имеют конечную цель спровоцировать российско-американскую конфронтацию на поле боя.
Вместе с тем в посольстве называли это "напрасными надеждами".
В прошлом году посольство РФ заявляло, что открылось "окно возможностей" для нормализации отношений с США.