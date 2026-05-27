Посольство РФ: ЕС и НАТО пытаются втянуть США в схемы нанесения поражения России

Москва27 мая Вести.Российское посольство в США заявило, что руководство европейских стран и НАТО стремятся втянуть Соединение Штаты в схемы нанесения "стратегического поражения" России. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале дипмиссии.

Берлин, Париж и Лондон вместе с задиристыми безумцами в Прибалтике стремятся затянуть войну с Россией сказано в сообщении

По мнению посольства, лидеры европейских стран делают это, требуя от Киева продолжать отправку людей на фронт и закрывая глаза на нарушения прав человека, уничтожение русского населения и другое.

В материале также сказано, что лидеры Евросоюза, Британии и НАТО враждебно настроены к курсу администрации США "сделать Америку снова великой". По мнению посольства, Евросоюз, Великобритания и Североатлантический альянс пытаются втянуть Вашингтон "в свои схемы, обреченные на провал, нанесения России "стратегического поражения"", и имеют конечную цель спровоцировать российско-американскую конфронтацию на поле боя.

Вместе с тем в посольстве называли это "напрасными надеждами".

В прошлом году посольство РФ заявляло, что открылось "окно возможностей" для нормализации отношений с США.