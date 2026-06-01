Аналитик Крук заявил о попытках Евросоюза вовлечь США в конфликт с Россией

Москва1 июн Вести.Евросоюз и Великобритания стремятся вовлечь Соединенные Штаты в прямое военное противостояние с Россией, рассчитывая на смену политического курса в Белом доме после ухода Дональда Трампа.

Таким мнением поделился британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, украинская повестка стала для Брюсселя ключевым смыслом существования, однако Европа не обладает достаточными финансовыми ресурсами и запасами вооружений для самостоятельного ведения боевых действий против РФ.

Крук пояснил, что в связи с этим европейские элиты надеются на скорый "уход Трампа со сцены" и пытаются убедить Вашингтон в мнимой слабости России, чтобы со временем добиться полноценного участия США в конфликте.

Дипломат также обратил внимание на минувшее выступление короля Карла III в Конгрессе США, где монарх призвал Соединенные Штаты и Европу совместно готовиться к войне с Российской Федерацией.

Крук добавил, что стратегия ЕС строится на иллюзорном восприятии геополитической реальности и опасных фантазиях о возможности привлечь помощь США для решения европейских проблем безопасности.

Ранее депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил, что Евросоюз превратил русофобию в свой "спасательный круг".