МИД РФ: ЕС создает условия для затягивания конфликта на Украине Галузин: Евросоюз создает условия для затягивания украинского конфликта

Москва10 авг Вести.Европейский союз (ЕС) создает условия для затягивания конфликта на Украине, оказывая дальнейшую военную поддержку киевскому режиму и принимая решения по украинским беженцам.

Об этом в беседе с "Известиями" сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Ход мыслей европейцев, заряженных на милитаризацию ЕС, ясен — возвращение украинцев на родину будет способствовать затягиванию конфликта и, мол, увеличит на какое-то время причиняемый России ущерб сказал Галузин

Он также отметил, что у европейских политиков есть проблемы с популярностью, поэтому хотят выдать за свой успех временное пополнение Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинскими беженцами.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников ранее рассказал, что ЕС пытается сохранить для Киева мобилизационный ресурс, ограничивая предоставление временной защиты украинцам, не имеющим освобождения от военной службы.

В Чехии с 5 августа вступают в силу изменения, согласно которым украинцам призывного возраста нужно будет документально подтвердить выполнение ими воинского долга или наличие законного освобождения от него для получения убежища.