RS: ЕС может затянуть конфликт на Украине, если начнет возвращение беженцев

СМИ назвали крайнюю меру, на которую готов ЕС ради Украины RS: ЕС может затянуть конфликт на Украине, если начнет возвращение беженцев

Москва13 июн Вести.Европейский союз (ЕС) может оттянуть завершение украинского конфликта, если пойдет навстречу требованиям главы киевского режима Владимира Зеленского и начнет возвращать мужчин-беженцев.

Об этом говорится в материале американского издания Responsible Statecraft (RS).

Отмечается, что попытка восполнить людские ресурсы Украины за счет возвращения проживающих в странах ЕС украинцев также может привести к увеличению количества жертв среди военнослужащих ВСУ.

При этом сокращение числа добровольцев в украинской армии остается малоизученным аспектом конфликта. Это отражает более глубокую структурную проблему, которую Киев пока не смог решить, говорится в статье.

RS обратила внимание, что многие украинские мужчины продолжают скрываться, опасаясь принудительной мобилизации сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Срок действия текущих положений о временной защите украинских беженцев в ЕС истекает в марте 2027 года. Однако Еврокомиссия рассматривает возможность продления этих мер еще на год.

При этом учитываются настроения среди стран–участниц объединения, некоторые из которых выступают за введение ограничений.

Ранее обсуждалась идея предусмотреть географические ограничения при предоставлении убежища гражданам Украины. Предполагалось, что власти смогут отказывать в защите лицам из тех регионов постсоветской республики, которые считаются безопасными, например, Львовская область. Однако от этой идеи отказались, поскольку Украина была исключена из списка безопасных стран и признана государством, полностью затронутым конфликтом.

По данным на конец марта 2026 года, временной защитой в ЕС пользуются 4,33 миллиона украинцев. Из них 28,7% находятся в Германии, 22,3% — в Польше и 9% — в Чехии.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с ИС "Вести" объяснил, почему, по его словам, находящиеся в странах ЕС беженцы с Украины заинтересованы в продолжении конфликта.