Москва15 июн Вести.Власти Евросоюза могут значительно снизить объемы военной и финансовой помощи Киеву на фоне растущих протестов граждан из-за действий украинских беженцев. Об этом рассказал NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, в такой ситуации глобалисты окажутся бессильны перед лицом народного гнева, что заставит Брюссель пойти на решительные меры.

Мне кажется, что в самое ближайшее время ЕС будет не до Украины. Если украинские мигранты в Европе будут вести себя активно, то даже глобалисты не смогут ничего сделать на фоне растущих протестов и противоречий. Придется под давлением собственного народа приостанавливать потоки гуманитарной, военной и политической помощи на неопределенный срок. Или поддерживать Киев тайно, но не в таких масштабах сказал Самонкин

Он пояснил, что в настоящее время жители Европы очень озлоблены из-за существенного снижения уровня жизни.

Самонкин отметил, что в некоторых стран ЕС, в частности в Польше, уже фиксируются антиукраинские настроения. Политолог предположил, что эта страна ЕС может выступить против эскалации конфликта на Украине.

В отдельных европейских странах украинские беженцы рассматриваются как злой фактор. Им сейчас нигде не рады. Огромный поток украинских беженцев не очень нравится полякам. И другие государства также могут поддержать эту позицию. ЕС придется как-то реагировать на проблемы, невозможно закрыть на это глаза заключил Самонкин

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, официально не трудоустроенные в Польше, больше не будут получать детские пособия.