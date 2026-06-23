ТАСС: ограничение приема беженцев из Украины в ЕС вызвано нехваткой людей в ВСУ

В подполье назвали возможную причину ограничения приема украинских беженцев в ЕС ТАСС: ограничение приема беженцев из Украины в ЕС вызвано нехваткой людей в ВСУ

Москва23 июн Вести.Возможные изменения в правилах приема украинских беженцев в страны Евросоюза (ЕС) связаны с нехваткой личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), считают в пророссийском подполье.

Официальная цель возможного введения изменений в правилах приема людей из Украины в ЕС заключается в том, чтобы беженцы "не подрывали способность Украины защищать себя", сказал представитель подполья ТАСС.

Говоря простым языком, Запад хочет вернуть мужчин призывного возраста обратно и отправить на фронт, потому что киевскому режиму не хватает пушечного мяса, а Европе - денег на их содержание заявил собеседник агентства

По его словам, украинцев, которым обещали якобы светлое будущее, "кидают обратно в ад".

Это лучшая агитация для нас как движения сопротивления. Люди на Украине все чаще видят, что и Запад, и их собственная власть - это просто две руки одного монстра, который их перемалывает. И с каждым таким решением наши ряды только растут добавил представитель подполья

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена пересмотреть действующие упрощенные правила въезда украинских беженцев в странах Евросоюза. Еврокомиссия может предложить продлить режим временной военной защиты для граждан Украины, однако в более ограниченном формате.

Также ранее стало известно, что власти Ирландии в первом квартале текущего года сократили финансирование жилья для украинских беженцев на 54%.