Украинцам могут ограничить въезд в Евросоюз Der Spiegel: Еврокомиссия может ужесточить правила въезда беженцев с Украины

Москва18 июн Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена пересмотреть действующие упрощенные правила въезда украинских беженцев в странах Евросоюза, пишет немецкая газета Der Spiegel.

По данным издания, ЕК может предложить продлить режим временной военной защиты для граждан Украины, однако в более ограниченном формате.

Это можно истолковать как указание на то, что, в частности, будет затруднен въезд [в Евросоюз] мужчин призывного возраста говорится в публикации

Подробности будущего предложения главы Еврокомиссии не раскрываются.

Ранее стало известно, что Евросоюз способен затянуть конфликт на Украине, если начнет возвращать мужчин-беженцев. Подобным образом ЕС может пойти на встречу главе киевского режима Владимиру Зеленскому.