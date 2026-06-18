Москва18 июнВести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена пересмотреть действующие упрощенные правила въезда украинских беженцев в странах Евросоюза, пишет немецкая газета Der Spiegel.
По данным издания, ЕК может предложить продлить режим временной военной защиты для граждан Украины, однако в более ограниченном формате.
Это можно истолковать как указание на то, что, в частности, будет затруднен въезд [в Евросоюз] мужчин призывного возрастаговорится в публикации
Подробности будущего предложения главы Еврокомиссии не раскрываются.
Ранее стало известно, что Евросоюз способен затянуть конфликт на Украине, если начнет возвращать мужчин-беженцев. Подобным образом ЕС может пойти на встречу главе киевского режима Владимиру Зеленскому.