В Еврокомиссии предложили не давать убежище в ЕС годным для фронта украинцам

Еврокомиссия предложила не давать убежище в ЕС годным для фронта украинцам В Еврокомиссии предложили не давать убежище в ЕС годным для фронта украинцам

Москва26 июн Вести.Еврокомиссия предложила не давать статус временной защиты в Европейском союзе (ЕС) новоприбывшим украинским беженцам, которые признаны годными для отправки на боле поле. Такое заявление сделал еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Мы предлагаем исключить из статуса временной защиты украинцев, которым не разрешено покинуть Украину сказал Бруннер

Он уточнил, что из стран Евросоюза не будут высылать тех беженцев, которые уже находятся там.

Как следует со слов Бруннера, данное нововведение касается в первую очередь тех украинских граждан, которые являются лицами мобилизационного возраста.

Как уверяет Бруннер, об этом попросила сама Украина. Он также заявил, что Евросоюз не видит в этом проблемы с соблюдением прав человека.

Далее озвученное им предложение должен утвердить Совет ЕС, причем СМИ считают, что вероятность утверждения высока.

Кроме того, Еврокомиссия порекомендовала продлить статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года и запустить программу "добровольного возвращения украинцев".

Статус временной защиты для украинских беженцев был введен в Евросоюзе в марте 2022-го. Благодаря ему беженцы получают без визы или вида на жительство возможность проживания, работы, обучения и выплаты пособий.

25 июня стало известно, что в Дании перестанут предоставлять убежище украинцам призывного возраста.