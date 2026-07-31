Москва31 июлВести.Европейский Союз официально утвердил продление временной защиты для граждан Украины еще на один год, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС.
В публикации указывается, что окончательное одобрение данного решения состоялось после завершения письменной процедуры по продлению срока действия защиты.
Евросоюз окончательно утвердил продление временной защиты для украинцев еще на годговорится в сообщении
Данная мера обеспечивает украинским беженцам право на проживание, доступ к рынку труда, жилью, медицинскому обслуживанию и образованию в странах ЕС.
Ранее сообщалось, что министры внутренних дел ЕС обсудили возможность лишения статуса временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт.