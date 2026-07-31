Евросоюз продлил временную защиту для граждан Украины еще на один год

Евросоюз утвердил продление временной защиты для граждан Украины на год Евросоюз продлил временную защиту для граждан Украины еще на один год

Москва31 июл Вести.Европейский Союз официально утвердил продление временной защиты для граждан Украины еще на один год, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС.

В публикации указывается, что окончательное одобрение данного решения состоялось после завершения письменной процедуры по продлению срока действия защиты.

Евросоюз окончательно утвердил продление временной защиты для украинцев еще на год говорится в сообщении

Данная мера обеспечивает украинским беженцам право на проживание, доступ к рынку труда, жилью, медицинскому обслуживанию и образованию в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что министры внутренних дел ЕС обсудили возможность лишения статуса временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт.