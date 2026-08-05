Чехия отказала в защите украинцам призывного возраста Прага ужесточает условия временной защиты для украинцев призывного возраста

Москва5 авг Вести.В Чехии с 5 августа вступают в силу изменения в правила предоставления статуса временной защиты для граждан Украины мужского пола призывного возраста (от 23 до 60 лет).

Отныне для получения убежища украинцам призывного возраста будет необходимо документально подтвердить выполнение ими воинского долга или наличие законного освобождения от него, сообщает новостной портал Novinky со ссылкой на главу МВД Чехии Лубомира Метнара.

Изменения согласованы государствами-членами Евросоюза. Новая мера не затронет украинцев призывного возраста, которые уже получили статус временной защиты в Чехии до вступления новых правил в силу. Их действующий статус сохранится до марта 2027 года.

По словам Метнара, нововведение значительно сократит число мужчин, прибывающих из Украины, а также позволит снизить нагрузку на чешские государственные учреждения, систему здравоохранения и социального обеспечения.

По данным чешского МВД, на данный момент в стране находится более 393 тысяч украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что в странах Евросоюза наблюдается тенденция к ужесточению условий пребывания украинских беженцев.