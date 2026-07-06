Политолог Семченко: украинцев в ЕС могут не допустить к выборам президента

Миллионы украинцев могут не допустить к выборам президента Политолог Семченко: украинцев в ЕС могут не допустить к выборам президента

Москва6 июл Вести.Миллионы украинцев, проживающих на территории Евросоюза, могут не допустить к президентским выборам на Украине. Об этом заявил доктор политических наук, член представительства украинского народа Александр Семченко.

По его словам, которые приводит KP.ru, это может случится из-за нелояльного отношения многих из них к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Очень избирательно будут подпускать к урнам граждан Украины, живущих на территории Евросоюза уверен Семченко

Эксперт подчеркнул, что в последнее время правительство Украины придерживается политики давления на ЕС, чтобы там сокращали помощь украинцам. Особенно это выражено в Германии, где немецкое правительство сворачивает помощь беженцам с Украины.

Семченко также предположил, что украинское правительство может вовсе заменить часть бюллетеней на выборах, а все протоколы могут быть готовы еще до начала голосования.

4 июля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский планирует вновь начать обсуждение возможности проведения выборов в стране.