Политолог назвал условие, при котором Киев может потерять финансирование от ФРГ

Москва30 мая Вести.Германия может стать первой из стран Евросоюза, которая прекратит спонсировать Украину. Такой шаг ФРГ возможен в случае победы на выборах партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В комментарии NEWS.ru он отметил, что по рейтингу АдГ уже сравнима с ведущими политическими партиями, в том числе с "Христианским демократическим союзом" (ХДС) в Бундестаге.

В Германии, возможно, будут проводиться досрочные выборы и партия "Альтернатива для Германии" набирает огромное количество оборотов… Если АдГ придет к власти, то Германия станет национально-ориентированным государством и полностью прекратит поддержку бессмысленного украинского конфликта в сторону восстановления энергетических проектов с Россией сказал Самонкин

Российская энергетика, как объяснил политолог, очень важна Германии "для хоть какой-то стабилизации экономики".

Прекратить финансирование Украины может и Евросоюз, считает Самонкин. Такое сценарий может быть обусловлен кризисом и разногласиями в ЕС, считает он. На сегодня, по словам политолога, военный бюджет Евросоюза превышает социальный. Так, сейчас в Европе идет крайний дефицит, спад уровня жизни.