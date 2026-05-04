Москва4 мая Вести.Интересы ФРГ в сфере энергетики грубо попираются ради нужд киевского режима, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

Так она прокомментировала план Берлина передать Киеву газовую электростанцию в немецкой общине Лубмин, которая была закрыта из-за "нерентабельности" после прекращения поставок газа из России.

В это все уже просто не верится. Теперь правительство раздает Украине не только деньги и оружие, но и целые электростанции, в которых мы сами остро нуждаемся. Интересы Германии попираются ногами написала Вайдель в соцсети X

Ранее Вайдель призвала страны Евросоюза отказаться от предоставления Украине новых кредитов, а также сократить компетенции ЕС в сферах миграции, финансов и внешней политики в пользу его стран-участниц.

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, в свою очередь, возмутилась решению канцлера Германии Фридриха Мерца финансировать строительство социального жилья на Украине. По ее мнению, Мерц должен сосредоточиться на подобных программах внутри Германии, а не финансировать коррупцию на Украине.