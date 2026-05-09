"Это безумие": в ФРГ выступили против передачи Киеву ТЭС "Северного потока" В BSW раскритиковали Мерца за передачу Киеву электростанции "Северного потока"

Москва9 мая Вести.Федеральное правительство Германии обезумело, если передает Украине оборудование электростанции в общине Лубмин, а не требует от Киева компенсации за уничтожение "Северного потока". Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен.

На своей странице в социальной сети X она прокомментировала сообщение о том, что правительство ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем намеренно передать Украине полностью исправную тепловую электростанцию , которая была построена специально для работы на газе из трубопровода "Северный поток".

В то время как правительство планирует создать новые газовые электростанции в качестве основы обеспечения безопасности энергоснабжения, оно отдает полностью функционирующую электростанцию… Это не политика, это безумие. Мерца надо убрать! написала Дагделен

Она добавила, что если в Берлине не хотят требовать компенсаций от Киева, то стоило бы возобновить диалог с Москвой и начать переговоры о ремонте и повторном запуске газопровода.

О том, что Украине будет передано оборудование электростанции в Лубмине ранее сообщили СМИ. Там указали, что процесс инициировала немецкая компания.

Партия BSW ранее носила название "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit), однако было принято решение изменить название на "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" с сохранением аббревиатуры.