Москва17 апрВести.Основательница левой германской партии BSW Сара Вагенкнехт и сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвали положить конец помощи Украине после новых данных расследования о подрыве "Северных потоков".
Журналист газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски опубликовал в Германии книгу о подрыве "Северных потоков" на основе бесед с сотрудниками спецслужб, следователями и очевидцами. В книге он рассказывает об обстоятельствах и последствиях диверсии.
Вайдель в соцсети X обратила внимание на данные, что Владимир Зеленский лично санкционировал диверсию, при этом немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжает направлять Киеву миллиарды евро.
Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?задалась вопросом политик
Вагенкнехт назвала данные о роли Зеленского в подрыве "Северных потоков" невероятными.
…Мы продолжаем перечислять этим коррумпированным террористам в Киеве миллиарды из денег немецких налогоплательщиков? Этому безумию надо положить конецуказала она в своем аккаунте в X
В марте Вагенкнехт призывала Германию отказаться от антироссийских санкций, связанных с поставками нефти и газа, чтобы избежать "энергетического шока".