Москва17 апр Вести.Основательница левой германской партии BSW Сара Вагенкнехт и сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвали положить конец помощи Украине после новых данных расследования о подрыве "Северных потоков".

Журналист газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски опубликовал в Германии книгу о подрыве "Северных потоков" на основе бесед с сотрудниками спецслужб, следователями и очевидцами. В книге он рассказывает об обстоятельствах и последствиях диверсии.

Вайдель в соцсети X обратила внимание на данные, что Владимир Зеленский лично санкционировал диверсию, при этом немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжает направлять Киеву миллиарды евро.

Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты? задалась вопросом политик

Вагенкнехт назвала данные о роли Зеленского в подрыве "Северных потоков" невероятными.

…Мы продолжаем перечислять этим коррумпированным террористам в Киеве миллиарды из денег немецких налогоплательщиков? Этому безумию надо положить конец указала она в своем аккаунте в X

В марте Вагенкнехт призывала Германию отказаться от антироссийских санкций, связанных с поставками нефти и газа, чтобы избежать "энергетического шока".