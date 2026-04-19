Москва19 апр Вести.Организаторы диверсии на "Северных потоках" целенаправленно уничтожили планы подрыва российских экспортных газопроводов, чтобы сокрыть доказательства причастности Украины к инцидентам, следует из книги журналиста газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски, вышедшей в Германии.

Как утверждает автор произведения, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

Существовал двухстраничный документ по операции, который одобрил [бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий] Залужный. Этот документ был уничтожен вместе со всеми остальными бумагами, касающимися диверсии приводит РИА Новости выдержку из книги

Панчевски указывает, что украинское командование уничтожило все документальные улики и отдавало большинство своих распоряжений устно в целях конспирации.

В расследовании журналиста отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский давал свое личное согласие на операцию по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в сентябре 2022 года.

В 2023 году лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование подрыва "Северных потоков", в котором говорилось, что решение об организации диверсии принимал 46-й президент США Джо Байден.

Херш пришел к выводу о том, что американские водолазы при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops заложили в 2022 году взрывные устройства под российскими газопроводами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США хотят взять под свой контроль "Северные потоки", несмотря на то, что атака на них была совершена при непосредственной поддержке Запада.