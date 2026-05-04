На Западе узнали об участии Залужного и Зеленского в подрыве "Северных потоков" Журналист WSJ: Зеленский согласовывал план подрыва "Северных потоков"

Москва4 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заведомо знал о плане диверсии на газопроводах "Северный поток" и согласовывал подрывную операцию.

Об этом журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски написал в книге "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", которая вышла в Германии.

В своей публикации он ссылается на множество источников в спецслужбах и правоохранительных структурах Украины, ФРГ, США и ряда других стран. Как указал Панчевски, решение о проведении диверсии было заранее согласовано на уровне высшего украинского военного руководства. Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный координировал теракт с политической "верхушкой", в том числе с Зеленским.

Автор книги называет ключевыми исполнителями операции небольшую группу украинцев, возглавляемую бывшими высокопоставленными сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны страны.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает версию о неких "украинских суперпловцах-одиночках", которые участвовали в диверсии, несостоятельной. По словам дипломата, ее специально распространили в западном медиапространстве, чтобы "пустить общественное мнение и следствие по ложному следу".

Газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были взорваны в сентябре 2022 года. В результате диверсии из четырех трубопроводов системы уцелела только одна нитка "Северного потока – 2".

В книге Панчевски также говорится, что власти в Киеве намеренно уничтожили планы подрыва российских газопроводов, чтобы сокрыть доказательства причастности Украины к инцидентам.