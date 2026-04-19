"Северные потоки" и суда в Балтийском море атаковала одна и та же женщина Участница диверсии на "Северных потоках" атаковала связанные с Россией суда

Москва19 апр Вести.Журналист Боян Панчевски установил связь между подрывами газопроводов "Северные потоки" и серией атак украинских спецслужб на якобы связанные с РФ танкеры и грузовые суда в Балтийском и Средиземном морях – ими занималась единственная женщина в составе диверсионной группы с позывным "Фрейя".

Об этом Панчевски написал в своей книге "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", которая вышла в Германии.

Проведенное журналистом расследование показало, что "Фрейя" после подрыва "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2" в сентябре 2022 года была зачислена в штат одной из украинских спецслужб, где занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций против "почти дюжины нефтяных танкеров и грузовых судов в Балтийском и Средиземном морях".

После серии этих нападений на корпусе одного из атакованных судов были обнаружены магнитные мины. Панчевски, ссылаясь на свои источники, указывает на возможную прямую роль "Фрейи" в этих диверсиях.

Это ее подразделение — и кто еще мог бы быть настолько сумасшедшим? приводит РИА Новости фрагмент из книги, в котором Панчевски описывает свой диалог с собеседником

В этой же книге журналист написал, что организаторы диверсии на "Северных потоках" намеренно уничтожили планы подрыва российских газопроводов, чтобы сокрыть доказательства причастности Киева к этим инцидентам.