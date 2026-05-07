Панчевски: в Польше чуть не раскрыли террористов, подорвавших "Северный поток"

Журналист рассказал, как в Польше чуть не раскрыли подорвавших "Северный поток" Панчевски: в Польше чуть не раскрыли террористов, подорвавших "Северный поток"

Москва7 мая Вести.Польские силовики чуть не раскрыли группу террористов, причастных к подрыву газопровода "Северный поток". Об этом в своей книге-расследовании написал журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски.

Правоохранители могли рассекретить диверсантов, когда те заходили в порт города Колобжег, говорится в книге. Поведение экипажа яхты "Андромеда" вызвало подозрения у начальника порта, из-за чего он принял решение вызвать полицию. Береговая охрана, подойдя к судну, обнаружила, что члены экипажа слушают музыку и распивают спиртные напитки.

Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении... Полицейские изучили румынские и болгарские документы... Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения написал в книге Панчевски, текст которой цитирует РИА Новости

Журналист подчеркнул, что инцидент впоследствии привлек внимание немецкого следствия и представителей СМИ.

Теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли 26 сентября в 2022 году. Германия, Дания и Швеция квалифицировали взрывы как возможную целенаправленную диверсию.