Москва22 июл Вести.Журналист, автор проекта PashaToday Павел Кухаркин раскрыл в беседе с ИС "Вести", с какой целью немецкие СМИ опубликовали признание о заказчиках теракта на газопроводе "Северный поток" со стороны украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в подрыве.

Эксперт обратил внимание на несогласованность действий Служб безопасности Украины (СБУ) и западных спецслужб.

Сейчас слив произошел, в том числе связано с попыткой покушения в Монако, что стало, в принципе, определенной такой долей несогласованности действий, когда украинские спецслужбы позволяют себе чуточку больше, чем то, что согласовывают им западные спецслужбы. И, может быть, для такого всеобщего понимания, в том числе на Украине, дают знать о том, что все находятся под определенным контролем - и что подобного рода попытки будут пресекаться сказал Кухаркин

Немецкий телеканал N-tv опубликовал сообщение, в котором утверждается, что обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец признался в работе на СБУ. СМИ в своем материале сослались на данные из обвинительного заключения генпрокуратуры ФРГ, которое было подготовлено несколько недель назад, но пока не принято к рассмотрению. Признание Кузнецова в работе на СБУ прозвучало в ходе разговора с супругой, указывает телеканал.