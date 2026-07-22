Шмидт: в ФРГ смотрят сквозь пальцы на причастность Киева к подрыву газопроводов

В Германии не замечают причастности Украины к подрыву "Северных потоков" Шмидт: в ФРГ смотрят сквозь пальцы на причастность Киева к подрыву газопроводов

Москва22 июл Вести.Немецкие власти пытаются не замечать причастности Украины к подрыву газопроводов "Северный поток", рассказал экс-депутат бундестага Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".

Ранее украинец Сергей Кузнецов, которого обвиняют в участии в подрыве газопроводов "Северный поток", признался, что на момент совершения преступления работал на Службу безопасности Украины (СБУ).

На это смотрят сквозь пальцы, то есть власти Германии продолжают дальше всеми силами поддерживать украинский режим, который, между прочим, очевидно, повинен в диверсиях против немецкой инфраструктуры. Такая непоследовательная политика, которую проводит канцлер [Фридрих] Мерц в ущерб собственным национальным интересам отметил Шмидт

1 июля стало известно, что генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения украинскому гражданину Сергею К., которого подозревают в причастности к подрывам газопроводов. Сообщалось также, что генпрокурор Йенс Роммель квалифицировал эту атаку как военное преступление.