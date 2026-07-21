N-tv: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец признался в работе на СБУ

Украинец Кузнецов признался в работе на СБУ в момент подрыва "Северных потоков" N-tv: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец признался в работе на СБУ

Москва21 июл Вести.Украинец Сергей Кузнецов, которого обвиняют в участии в подрыве газопроводов "Северный поток", признался, что на момент совершения преступления работал на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает немецкий телеканал N-tv.

Телеканал сослался на данные из обвинительного заключения Генпрокуратуры ФРГ, которое было подготовлено несколько недель назад, но пока не принято к рассмотрению.

Кузнецов признался в работе на СБУ в ходе разговора с супругой, указывает N-tv.

...Он сделал это заявление в телефонном разговоре с женой, который был прослушан, когда он находился под стражей в Италии, следует из обвинительного заключения отмечается в сообщении

Также Кузнецов говорил своей жене об ощущении, что Киев его бросил, и выражал желание поговорить со своим "командиром" Романом, предположительно, сотрудником украинской спецслужбы.

У немецких журналистов есть документ, в котором содержатся косвенные улики против Кузнецова и указания на причастность к подрывам газопроводов украинских госструктур, говорится в сообщении.

Владимира Зеленского необходимо вызвать в Германию для разъяснений в рамках расследования подрывов газопроводов, заявляла в начале июля основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Первого июля стало известно, что генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею К., которого подозревают в причастности к подрывам газопроводов. Сообщалось, что генпрокурор Йенс Роммель квалифицировал эту атаку как военное преступление.