Москва2 июл Вести.Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт сообщила в социальной сети X, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает направлять Украине многомиллиардную помощь.

По ее мнению, эта поддержка оказывается "в благодарность" за подрыв газопроводов "Северный поток".

Депутат отметила, что Федеральная прокуратура предъявила обвинения в военных преступлениях главному украинскому подозреваемому в подрыве "Северного потока".

Вагенкнехт утверждает, что украинское правительство, возможно, лично Владимир Зеленский, отдал приказ о совершении этого террористического акта.

В свою очередь Мерц продолжает "с радостью отправлять миллиардные подарки" в Киев в качестве "благодарности" за разрушение немецкой энергетической инфраструктуры, утверждая при этом, что эти средства "утекают в болоте коррупции", добавила парламентарий.

Вагенкнехт полагает, что вместо того, чтобы Германии продолжать быть "посмешищем для всего мира", федеральному правительству следовало бы добиваться возобновления поставок доступного российского газа по уцелевшей нитке газопровода, поскольку это принесло бы значительное облегчение как экономике, так и потребителям.

Ранее Вагенкнехт заявляла, что Германия должна избавиться от двойных стандартов во внешней политике, особенно в отношениях с Россией и США, которые стали нормой при Мерце.