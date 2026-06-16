Вагенкнехт: Германии нужно избавиться от двойных стандартов Мерца к РФ и США

Вагенкнехт уличила правительство Мерца в двойных стандартах Вагенкнехт: Германии нужно избавиться от двойных стандартов Мерца к РФ и США

Москва16 июн Вести.Германия должна избавиться от двойных стандартов во внешней политике, особенно в отношениях с Россией и США, которые стали нормой при канцлере страны Фридрихе Мерце, заявила основатель, руководитель комиссии по основным ценностям немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

Она возмутилась, что когда правительство Мерца видит в действиях России якобы нарушение международного права, то вводит против нее санкции, подрывающие немецкую экономику, а когда дело касается США, то покупает американский газ, "набивая военную кассу" Вашингтона.

Хватит!.. Федеральное правительство загоняет нашу страну в тупик этой идиотской двойной моралью написала Вагенкнехт в соцсети X

Ранее Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц выставляет Германию на посмешище перед всем мировым сообществом и загоняет страну в изоляцию.