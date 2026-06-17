Москва17 июн Вести.Немецкое общественное телевещание полностью занято поджигателями войны, в то время как их противникам не дают возможности высказаться публично, заявила руководитель комиссии по основным ценностям немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

Политика возмутил факт, что немецкая сеть общественного вещания ARD не дает ее партии возможность вести агитацию в преддверии выборов на востоке страны.

Продавать вопиющую однобокость государственного вещания и приглашение одних и тех же поджигателей войны как редакционную свободу – поистине наглость… К взвешенной журналистике и плюрализму мнений общественно-правовые СМИ [Германии] уже не имеют никакого отношения написала Вагенкнехт в соцсети X

Она добавила, что ситуация со свободой слова в Германии стала настолько плачевной, что многие ее соотечественники начали проводить сравнения с цензурой в Германской Демократической Республике.

Ранее Вагенкнехт обвинила канцлера ФРГ Фридриха Мерца в двойных стандартах по отношению к России и Соединенным Штатам.