Москва24 мая Вести.Сильнейшая партия ФРГ "Альтернатива для Германии" и немецкий народ выступают против запрета телеканала RT, но правительство не обращает на них внимание. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

По ее словам, последние события показывают, что в мире работает не демократия, а принцип, кто сильнее, тот и прав.

А как работает демократия? Сильнейшая партия Германии – против запрета RT, народ Германии – против запрета RT и против руководства Германии. Если мы смотрим цифры, сколько там поддержка? 16%. Это вообще смешно. А … запрет RT в действии, и поддержка Украины в действии, и власть, та, которую не поддерживает народ, у власти. Это так устроена демократия? В нее невозможно же больше верить. И нам остается поверить только в то, что кто сильнее, тот и прав. Конечно. Все последние годы демонстрируют нам это каждый Божий день заявила Симоньян

Ранее сообщалось, что лидер "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков ФРГ. Ранее она призывала страны ЕС отказаться от финансовой помощи Украине.