Дмитриев назвал "Альтернативу для Германии" надеждой для немцев

Москва16 мая Вести.Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является надеждой для жителей Германии.

Такое мнение в соцсети Х высказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал публикацию лидера названной партии Алис Вайдель, которая отметила популярности АдГ на региональном уровне в преддверии осенних выборов.

12 мая экс-депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" Евгений Шмидт в разговоре с ИС "Вести" заявил, что одна из причин успеха партии в том, что немцы не поддерживают курс правительства канцлера Фридриха Мерца на эскалацию отношений с Россией.