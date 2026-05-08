Москва8 мая Вести.Со стороны Германии возможны провокации в отношении России. Такое предположение озвучил ИС "Вести" экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", председатель Международного народного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

По его словам, в данной ситуации необходимо действовать в рамках народной дипломатии.

В рамках всех других способов и методов общения между людьми заставить эту кучку самозванцев ну переселиться куда-то в Южную Америку, и может быть опять начать процесс объединения. Может быть мы все-таки еще имеем шанс создать это … свободное экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Народ к этому готов. Нам надо только не дать скатиться в жесткую эскалацию или в горячий конфликт. Провоцировать на это будут. И я очень благодарен Владимиру Владимировичу [Путину] за то терпение, которое он проявляет, понимая, что это не воля народа, а воля ставленников всех этих финансовых и прочих структур