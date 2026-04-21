Москва21 апр Вести.Разрушение экономики ФРГ пытаются оправдать необходимостью защиты от РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил депутат Бундестага XIX созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

Он добавил, что обосновать нищету пенсионеров, а также проблемы с инфраструктурой власти Германии могут только так называемой "русской угрозой".

Есть четко выстроенная пропагандистская доктрина, которая обязывает весь корпус пропагандистских медиа работать по одному нарративу: Россия скоро нападет, и только этим оправдано разрушение экономики. Пенсионеры, которые 45-50 лет работали на производстве, не могут себя обеспечить и собирают бутылки в мусорках, больницы забиты, школы не функционируют, железная дорога сейчас будет распродаваться. Это все надо как-то обосновать. А обосновать это можно только так, что "извините, сейчас не до железной дороги, надо срочно готовиться, русские скоро нападут объяснил Гердт

Ранее Гердт прокомментировал увольнение Юлиана Репке из Bild. Он заявил, что если бы Репке был хорошим журналистом, то он бы не уходил из профессии.