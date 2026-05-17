"С ума сошли?": Симоньян раскритиковала СМИ за фейковое обращение Симоньян прокомментировала фейковое видео, в котором она говорит про Армению

Москва17 мая Вести.Видео обращение, где якобы Маргарита Симоньян говорит про Армению, является фейковым. Об этом заявила сама главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметила, что в ряде западных СМИ, несмотря на то, что это фейк, все равно разместили данное видео на своих площадках и отказываются удалять.

Ничего подобного я никогда не говорила, я про Пашиняна что только не говорила. [Авторы фейка] взяли мое интервью Лере Кудрявцевой, где я вообще рассказывала трагедию нашей семьи. Этот фейк [про Армению] показал Euronews и некоторые другие, мы Euronews написали, дескать, ребята, это фейк, вы что, с ума сошли совсем? По нему же видно, очень плохое качество. Но не удаляют и не отрицают. Во что превращается этот мир, в котором правды уже нет вообще. Это уже такая постправда, которая, хорошо еще, что в страшном сне нам не снится сказала она

По словам Симоньян, как раз за стремление отражать действительность и не врать своей аудитории на западе запретили RT.

Не потому, что они действительно боялись каких-то фейков, они прекрасно знают, что фейков нет. Были бы фейки, можно было прищучить за фейки, лишить лицензии. Их не было, они много лет за ними гонялись, ни разу не нашли добавила она

Ранее Симоньян пообещала подать в суд на издание Euronews за распространение фейков.