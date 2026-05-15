Москва15 мая Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоняьн сравнила нелюбовь к Родине со злой инвалидностью. Таким людям, по ее словам, можно только посочувствовать. Об этом она рассказала ИС "Вести".

Симоньян также подчеркнула, что все молятся и ждут окончания СВО.

Мы все молимся о том, чтобы это быстрее закончилось, ну безусловно только нашей победой. Все нормальные люди в стране, а в стране остались в подавляющем большинстве только нормальные люди, патриотичные люди, а нормальный человек не может не быть патриотом. Я вообще считаю, что люди, которые не любят свою Родину, это такие, ну это инвалидность. Злая инвалидность. Рождаются же люди там без чувства осязания, без чувства обоняния, рождаются люди без чувства Родины. Им можно посочувствовать, но лучше с ними не водиться. Не знаешь, чего от них ждать сказала Симоньян

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в интервью ИС "Вести" заявил, что люди, подобные актеру Дмитрию Назарову, пытаются сделать из Родины образ врага.