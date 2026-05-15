Москва15 мая Вести.Украина стала для Европы удобным поводом для постепенного наседания на РФ. И антироссийского курса страны ЕС придерживались в течение долгого времени, отметила в интервью ИС "Вести" главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Европе наплевать на Украину. Британия, Германия, которая возрождает неонацизм, даже не задумываясь о том, что происходит на Украине, - они решили, что это их исторический шанс "прихлопнуть" Россию. Чего они добивались много лет на протяжении нашей истории. Они Россию боятся, они Россию не любят, они России завидуют, они на Россию зарятся. А тут, смотри, Украина подвернулась, и сейчас чужими руками быстренько [прихлопнуть Россию] заметила она

И задача России состоит в том, чтобы помешать европейским планам агрессии, уверена Симоньян.

Наша главная задача не дать им это сделать. А это сделать мы можем только одним способом: быть сплоченными, сплоченными во всех смыслах этого слова. Человек, который сейчас сеет вражду внутри нашей страны, те, кто не с нами в глобальном смысле слова, - враги. Они уже в массе своей уехали, осталось-то не так много. А те, что остались, сидят все-таки тихо. Вот те, кто сейчас сеет вражду внутри тех, кто остался, а значит, поддерживает свою Родину, должны понимать, что они работают во вред своей Родины. Они льют воду на мельницу тех, кто хочет нас раздербанить. Не надо этого делать предупредила она

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что иноагенты хотят сделать все возможное, чтобы в России отказались от своих корней.