Москва14 мая Вести.Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в интервью ИС "Вести" заявил, что люди, подобные актеру Дмитрию Назарову (внесен в реестр иностранных агентов в России), пытаются сделать из Родины образ врага.

Милонов прокомментировал русофобские стихотворения Назарова, которые он публикует в соцсетях. В четверостишьях актер критикует и Россию, и соотечественников, и спецоперацию.

Он как человек, говоривший очень много гадостей про нашу страну и, главное, про людей в нашей стране, пытается как бы отрезать шанс для возвращения тем, кто такой подлости не совершал. Они пытаются сказать всем тем, кто раздумывает, что на Западе, в общем, уже жизнь-то не сахар, надо возвращаться на Родину, что вас никто не ждет… Но есть большое количество людей, которые запутались, заблудились, не поняли и сейчас действительно хотят вернуться на Родину. А такие персонажи, как Назаров и прочие, пытаются их запугать и пытаются создать какой-то из Родины образ врага сказал депутат

Ранее СМИ сообщали, что жена известного по сериалу "Кухня" актера Дмитрия Назарова – актриса Ольга Васильева – написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видел письма.