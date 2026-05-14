Москва14 мая Вести.Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что поводом для просьбы жены актера Дмитрия Назарова (внесен в реестр иностранных агентов в РФ) вернуться в Россию стали неприемлемые условия жизни за границей.

Ранее СМИ сообщали, что жена известного по сериалу "Кухня" актера Дмитрия Назарова – актриса Ольга Васильева – написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию.

Никому они оказались там не нужны… Когда они только-только громко хлопали дверью, им рукоплескали вся эта шушера европейская. Но их использовали ровно один раз, пока они уезжали. Находясь на Западе, они не имеют никакой ценности. Если брать реальные мотивы, то денег нет, здравоохранение не для них, друзей там толком нет. И поэтому эти люди, привыкшие к беспроблемной жизни в нашей стране, оказались на задворках в Европе сказал Милонов

Находясь за границей, Назаров пишет русофобские стихотворения и публикует их в соцсетях. В четверостишьях актер критикует и Россию, и соотечественников, и спецоперацию.

Ведь мы же рады, когда заблудший человек возвращается домой, как в притче о блудном сыне. Главное, что это был не преступник. А у Назарова сложная ситуация, и я был так неприятно удивлен, что вроде бы человек казался неглупым, а опустился до уровня какого-то дурачка со своими стихами прокомментировал депутат

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видел письма жены актера. После того, как СМИ опубликовали фотографии письма, Васильева поспешила заявить, что это фейк, якобы никакого письма не было.