Милонов: никто из покинувших Россию не стал "своим" в Европе Депутат Милонов: никто из покинувших Россию не вошел в европейский бомонд

Москва14 мая Вести.Никто из покинувших Россию не стал "своим" в Европе, не стал частью европейского эстеблишмента, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в интервью ИС "Вести".

Что их самих-то не зовут в эту мельпомену, в этот бомонд европейский. Никто из них не стал частью европейского эстеблишмента. Потому что европейцы очень большие снобы… Они четко понимают границу. Пускай это Кая Каллас, но она своя. А вы, может быть, талантливые, вы не свои. Вы для них всегда будете не своими. У них дедушки также считали, что мы люди второго сорта, так и они считают, что мы люди второго сорта сказал Милонов

Депутат также прокомментировал письмо жены актера Дмитрия Назарова (внесен в реестр иностранных агентов в РФ) с просьбой их семье вернуться в Россию. По его мнению, поводом для письма стали не только финансовые сложности, но и то, что релоканты оказались "никому там не нужны".