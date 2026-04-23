Дмитриев высказался о массовой иммиграции в Европе

Москва23 апр Вести.Массовая иммиграция продолжает менять Европу. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что в прошлом году число иммигрантов, проживающих в Европейском союзе, достигло рекордного уровня в 64,2 миллиона.

Это примерно один иммигрант на каждые три семьи в ЕС. Массовая иммиграция продолжает менять Европу написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X

Ранее глава РФПИ высказал мнение, что если европейские страны хотят идти путем реформ, они должны пересмотреть свою миграционную, энергетическую и экономическую политику.