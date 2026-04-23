Камкин заявил, что отрицательных сторон у массовой миграции в Европе очень много Эксперт Камкин: пестрая миграционная мозаика сводит с ума европейского обывателя

Москва23 апр Вести.На сегодняшний момент отрицательных сторон у массовой миграции в Европе значительно больше, чем положительных. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По его словам, в настоящее время пестрая миграционная мозаика сводит с ума европейского обывателя. При этом, отмечает эксперт, официальный европейский политикум до сих пор твердит о том, что мигранты культурно обогащают европейцев и создают новые возможности.

На деле Европа меняется демографически … Становится все больше так называемых новых европейцев, европейцев с миграционным фондом, потому что рождаемость в семьях мигрантов значительно выше, чем у коренных европейцев. Это ложится дополнительным бременем на социальную сферу. Да, в этом есть для кого-то определенные плюсы, больше рабочих рук, но также большая проблема — это экспорт конфликтов. Например, … нередки стычки между турецкой и курдкой молодежью сказал эксперт

Он отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке также накаляет обстановку в Европе. "Опять же арабо-израильский конфликт привел к взрывному росту проявлений антисемитизма, носителями которого являются арабы-выходцы с Ближнего Востока. Поэтому в целом, на сегодняшний момент отрицательных сторон у массовой миграции в Европе значительно больше, чем положительных", - сказал эксперт.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что массовая иммиграция продолжает менять Европу.