Москва22 апр Вести.Европейские страны проводят политику милитаризации, которая требует большого количества рабочей силы, поэтому им нужны мигранты. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог и публицист Юрий Светов.

Он добавил, что ЕС не проводит никакого отбора мигрантов, поэтому в Европу приезжают те, кто совсем не хочет работать.

Это [завоз мигрантов] попытка привлечь рабочую силу. То есть, вот сейчас речь пошла о милитаризации европейских стран, например, Германии, которая хочет даже автомобильные заводы переориентировать на производство танков. Нужны рабочие руки. И они полагают, что мигранты помогут это решить. Но для этого тогда нужно какой-то отбор мигрантов делать, которые имеют квалификацию, имеют желание работать. А пока европейцы сталкиваются с мигрантами, которые едут к ним для того, чтобы сесть на пособие. В этом отношении особенно себя блестяще показывают украинцы, которые совершенно не хотят работать, а хотят пользоваться теми благами, которые им дают европейские государства объяснил Светов

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что недовольство жителей ЕС политикой Брюсселя приводит к росту популярности партий, занимающих позицию евроскептиков.