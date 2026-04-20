Москва20 апр Вести.В странах Европейского союза растет уровень поддержки среди евроскептиков. Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, Восточная Европа оказалась экономически и политически порабощена Брюсселем после распада Советского Союза.

Они фактически подчиняли себе экономики этих стран, в том числе разрушая предприятия или покупая эти предприятия, чтобы они не конкурировали с западногерманскими… Когда почитаешь восточногерманских людей, то они вообще тоже говорят о порабощении Западной Германией…, то есть нет единого Евросоюза. Просто кто-то наживается, а кто-то оказывается в зависимом положении. Поэтому ситуация роста поддержки евроскептиков, она присутствует, но Брюссель все больше и больше вмешивается в эти процессы сообщил депутат

Также Афонин высказал мнение, что Европа сможет нормально развиваться только в случае, если будет опираться на добрососедские отношения с Россией.

Ранее в Кремле заявили, что считают преждевременными разговоры о признаках возможного изменения общеевропейского настроения в отношении России.