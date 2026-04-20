Афонин: Европа сможет развиваться, только опираясь на нормальные отношения с РФ Депутат Афонин: нормальные отношения с РФ могут обеспечить Европе развитие

Москва20 апр Вести.Страны Европы смогут нормально развиваться только в случае, если будут опираться на добрососедские отношения с Российской Федерацией. Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил в интервью ИС "Вести".

Европа нормально может развиваться, только опираясь на нормальные, добрососедские отношения с нашей страной. Попытка через Украину воевать с нашей страной, она обречена на тяжелые последствия, в том числе и для Европы сказал депутат

Ранее в Кремле заявили, что считают преждевременными разговоры о признаках возможного изменения общеевропейского настроения в отношении России.