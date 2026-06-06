Москва6 июнВести.Сегодня все больше суверенных стран выстраивают с Россией равноправный диалог. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она добавила, что контакт с РФ – это диалог равных, построенный на взаимном уважении и доверии.
Мы видим, что сегодня все больше и больше именно те страны, которые обладают суверенитетом, выстраивают с Россией диалог. Потому что это диалог равных, это диалог взаимного уважения, доверия, проверенный временем и подтвержденный успешными проектами развитиярассказала Яровая
Ранее информационный портал Reuters сообщал, что окно для диалога между РФ и Европой "медленно открывается". Основной темой для этого общения остается Украина.