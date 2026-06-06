Яровая: все больше суверенных стран выстраивают диалог с Россией

Яровая рассказала, что все больше суверенных стран выстраивают диалог с Россией Яровая: все больше суверенных стран выстраивают диалог с Россией

Москва6 июн Вести.Сегодня все больше суверенных стран выстраивают с Россией равноправный диалог. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она добавила, что контакт с РФ – это диалог равных, построенный на взаимном уважении и доверии.

Мы видим, что сегодня все больше и больше именно те страны, которые обладают суверенитетом, выстраивают с Россией диалог. Потому что это диалог равных, это диалог взаимного уважения, доверия, проверенный временем и подтвержденный успешными проектами развития рассказала Яровая

Ранее информационный портал Reuters сообщал, что окно для диалога между РФ и Европой "медленно открывается". Основной темой для этого общения остается Украина.