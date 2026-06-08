Яровая: Россия никогда не претендовала на чужие территории Яровая: Россия не имеет притязаний на чужие территории

Москва8 июн Вести.Россия никогда не посягала и не посягает на чужие территории, несмотря на повторяющиеся стремления других государств заполучить российские территории и ресурсы. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

В беседе с ТАСС она подчеркнула, что Россия всегда будет защищать себя, несмотря на отсутствие претензий на чужое.

На примере истории мы можем убедиться в том, что с определенной периодичностью претензии к России повторяются … Сама Россия никогда ни к кому подобных притязаний не имела, не имеет и иметь не может рассказала Яровая

Ранее она отметила, что все больше суверенных государств выстраивают с Москвой равноправный диалог. По ее словам, контакт с Россией – это диалог равных, построенный на взаимном уважении и доверии.

Яровая также заявила, что в центре российской политики был, есть и остается человек.